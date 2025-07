muravera e nulvi: mezza a1M è sarda 

Il tennistavolo sardo non si è limitato allo scudetto del TT Sassari e alla Coppa Italia della Marcozzi. Un gradino più in basso la catena di successi è proseguita con Santa Tecla Nulvi e Muravera, che hanno vinto i due gironi di serie A2 maschile. Per gli altri meno delle briciole, la Sardegna è stata la vera regione pigliatutto. E nella prossima stagione la serie A1 maschile presenta ai nastri di partenza quattro squadre sarde su otto.

Muravera

Primo anno in A2, un allenatore di esperienza come Sandro Poma che sottolinea che «è stato un gruppo fantastico». E tre giovani di qualità, Giordano, Lillo e Marco Poma. Dopo la prima partita, pari a Ferentino, è iniziata la corsa in testa alla classifica, nove vittorie consecutive, il vuoto alle spalle. Lo spazio concesso alle seconde linee ha rallentato la corsa, ma a tre turni dalla fine sono iniziati i festeggiamenti.

Santa Tecla Nulvi

Una promozione quasi romanzesca. Koldas, Cappuccio (a febbraio numero uno d’Italia) e Mongiusti partono forte, poi la tegola. Mongiusti si infortuna, la corsa la fanno i due superstiti. Il coach Francesco Ara. «Volevamo puntare in alto con una squadra giovane, l’infortunio di Mongiusti sembrava allontanasse l’obiettivo. Ma non abbiamo mai perso la fiducia, e Koldas e Cappuccio sono stati perfetti».

