Muravera, 125-Via Crucis: incidenti, code e proteste 

Sulla 125 sempre più Via Crucis si sono registrati altri tre incidenti all’altezza del nuovo cantiere, che ha portato alla chiusura della galleria Arexini, 1.921 metri attorno al chilometro 40. Anas sta cercando di migliorare la segnaletica. Il traffico viene deviato a Muvareva nelle due direzioni di marcia, con disagi pesantissimi per il paese e ripercussioni nei tempi di percorrenza tra Cagliari e l’Ogliastra. Tutti in pressing per il rispetto delle scadenze: si parla di tre mesi di lavori.

