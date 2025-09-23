VaiOnline
Premio Dessì.
24 settembre 2025 alle 00:38

Muratti e Andy venerdì notte a Villacidro 

Il Premio letterario Giuseppe Dessì, giunto alla sua quarantesima edizione, entra nella fase conclusiva prima della cerimonia di premiazione. Villacidro si prepara a vivere nuove giornate dense di spettacoli, incontri e presentazioni che proseguono il percorso culturale avviato lo corso maggio e che si concluderà con il gran finale della prossima settimana.

Tappe

Si comincia stasera, alle 18, a Casa Dessì, con “Più veloce di un raglio”, spettacolo per bambini e famiglie a cura di Cada Die Teatro. In scena Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, per una rappresentazione liberamente tratta dal racconto L’asino del gessaio, di Luigi Capuana.Domani, alle 18, all’ex Mulino Cadoni, è in programma un incontro dedicato al volume “Le verità”, curato da Giulia Giornaliste Sardegna con il contributo dell’Università di Cagliari. La pubblicazione raccoglie diciotto contributi sul tema della verità, offrendo chiavi di lettura per orientarsi tra informazione e disinformazione nell’era contemporanea. Interverranno Micaela Morelli, Marco Pignotti, Susi Ronchi e Silvano Tagliagambe, con la moderazione di Francesca Siriu.lle 21,30, a Casa Dessì andrà in scena “Tredicesimo piano – Il lato oscuro del web”, spettacolo-conferenza di e con Simone Faraon, attore ed esperto di comunicazione politica, diretto da Sergio Cavallaro e prodotto da Musa. Venerdì , alle 17, all’ex Mulino Cadoni, si terrà la presentazione del volume di Stefano Mais “Paolo Portoghesi e la Sardegna. I teatri e la città” (Gangemi editore), dove si analizzano i progetti elaborati dall’architetto romano per il teatro lirico di Cagliari (1964-1965), il piano urbanistico di Nuoro (1993-2006) e il teatro di Villacidro (1997-2004). L’autore dialogherà con il giornalista Giacomo Serreli.A seguire, alle 18, Flavio Soriga con Valentina Frau racconterà “Sardinia noir. Tre casi per Martino Crissanti” (Bompiani), il suo ultimo volume.La serata si concluderà a Casa Dessì, alle 21,30, con “L’ora delle distanze – Concerto recitato” di e con Lory Muratti (più noto come Tibe) e Andy Bluvertigo, un progetto multimediale che fonde parole e musica in una performance che mette in scena teatro, letteratura, arti visive e atmosfere psichedeliche.

