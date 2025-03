Murats di Samugheo  I “fili e i sostegni”  di Daniela Frongia 

Grazie alla disponibilità dell’artista Daniela Frongia la mostra “Restano solo i fili e i sostegni” ospite al Murats di Samugheo è stata prorogata e sarà visitabile fino al 9 marzo.

Il percorso espositivo tracciato da circa 80 opere edite e inedite tra tele, sculture tessili e installazioni, racconta l'evoluzione del rapporto che lega Daniela Frongia al filo, mezzo espressivo privilegiato delle sue sperimentazioni artistiche; i lavori in mostra sono infatti successivi al 2017, anno in cui il Murats presentò la prima personale dell'artista: “Intrecci liberi”. Le architetture di filo edificate da Daniela Frongia contaminano e trasformano gli spazi, colmano vuoti, varcano i confini della tela e del telaio/cornice per instaurare relazioni peculiari con chi le osserva.

Non solo. A poche settimane dalla scomparsa del principe Karim Aga Khan, il Murats lo ricorda e omaggia con il riallestimento della Collezione che porta il suo nome, un prezioso corpus di tappeti, coperte e bisacce tessuti nel 2017 dalle artigiane e dagli artigiani di Samugheo. I manufatti riproducono fedelmente le principali iconografie della tradizione locale ascrivibili a un periodo cronologico che va dagli anni 60 a oggi.

