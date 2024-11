Muratori con Lavoras, il Comune ci riprova 

Il Comune di Serramanna ci riprova: dopo la prima chiamata andata a vuoto per mancanza di personale qualificato. «Sul portale dell' Aspal è stato pubblicato il nuovo avviso per due assunzioni, nell'ambito del programma Lavoras, del Comune di Serramanna», così il sindaco Gabriele Littera richiama l’annuncio per la selezione delle due figure professionali. Due muratori che dovranno essere impiegati per otto mesi, per 30 ore alla settimana, in attività di manutenzione del patrimonio pubblico insieme a diversi operai generici già selezionati nelle scorse settimane. I soggetti in possesso dei requisiti – muratori in calcestruzzo che abbiamo la licenza media – hanno tempo fino a giovedì per presentare la propria candidatura. Dopo il primo bando andato a vuoto (i candidati sono risultati «non in possesso della qualifica richiesta») nuovo tentativo, quindi, per reclutare le due figure professionali da utilizzare nei due cantieri Lavoras del Comune da 320mila euro complessivi, che impiegheranno undici figure: oltre ai due muratori, un geometra, due giardinieri, quattro addetti al verde e due manovali edili.

