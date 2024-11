Muratori cercansi disperatamente 

Di lavoro nell’edilizia ce n’è e pure tanto. Mancano le figure essenziali: muratori e manovali sono diventati merce rara. Tanto che l’impresa edile Ligas di Lanusei, che opera sia in ambito privato che pubblico, ne cerca ovunque, anche sui social. Non servono particolari requisiti per l’inquadramento nell’impresa: «È richiesta voglia di lavorare e imparare», dice il titolare, Paolo Ligas. Condizione non subordinata all’esperienza. Che non è un dettaglio vincolante, dal momento che il mercato langue e tutto può andar bene. Il mondo del lavoro manuale è in crisi e il paradossale contrappasso è che le offerte per un posto nel settore non mancano. Anzi, il problema sta proprio nella domanda, che scarseggia. Oltre a muratori e manovali mancano anche operatori di mezzi meccanici e autisti.

Il caso

«Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta per fare il muratore. C’è difficoltà a reperire personale nel settore. Eppure, soprattutto ultimamente, il lavoro non manca. Ciò che manca sono i lavoratori e chi vuole intraprendere il mestiere». A confermarlo è Giorgio Todde, responsabile delle relazioni istituzionali della Cbs holding. In agenzia non hanno mai visto ragazzi che aspirano a imparare l’arte. Ecco perché, sempre più spesso, le imprese sono costrette a tamponare l’emergenza rivolgendosi al mercato estero, in particolare quello nordafricano e dell’Est europeo. «Siamo costretti a rinunciare a qualche appalto proprio perché non si trovano figure professionali alle quali noi garantiremmo gli adeguati contratti sin dal primo giorno», aggiunge Ligas.

Il sindacato

Maurizio Piras, segretario di Filca Cisl, ammette la criticità: «Nei cantieri ci sono sempre meno operai specializzati: formazione e rispetto del Contratto collettivo nazionale restano le priorità. Mi permetto di dare un consiglio all’imprenditore: provi a proporre l’applicazione del contratto giusto, vale a dire quello dell’edilizia e non metalmeccanico, e forse qualche lavoratore lo troverà». Piras avverte: «Bisogna scardinare il fenomeno del sotto inquadramento che ha reso per decenni il settore poco attrattivo e alla mercé di coloro che guadagnano sulle spalle dei lavoratori, spesso costretti a operare non in sicurezza e senza progettualità».

