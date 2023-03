Muratori acrobati sul campanile 

Alcuni muratori acrobati, martedì e ieri ad Aritzo hanno rimesso in sesto il campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, costruita nel XIV secolo. L’intervento si è reso necessario perché due settimane fa erano crollate alcune parti di cornicione

L’intervento

Inizialmente sono stati chiamati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della struttura, ma l’autoscala non sarebbe stata sufficiente a completare l’opera. Dunque sono intervenuti gli specializzati della ditta “Dimensione verticale-lavori in quota” di Iglesias, che attraverso la tecnica dei lavori su corda, grazie alle loro abilità e in assenza di ponteggio hanno ripristinato la sicurezza attorno la parrocchia sotto gli occhi di tutti i passanti meravigliati. Personale che ha trasmesso cura e attenzione per le persone e il luogo in cui hanno operato. «È stata una meraviglia per Aritzo perché nessuno aveva mai visto un intervento tecnico di questo genere. - dice padre Giovanni Zedda, parroco di Aritzo -. Ringrazio l’amministrazione comunale che ha avuto questa sensibilità e attenzione nella messa in sicurezza della struttura in tempi brevi, in vista della Pasqua».

Altro punto critico

Si è scoperto proprio ieri: sulla facciata, un fregio nativo si è distaccato dalla muratura, proprio sopra l’ingresso. In questo caso non è stato possibile un intervento acrobatico. Allora il Comune di Aritzo ha costruito un tunnel, a ridosso dell’ingresso, per garantire l’accesso in sicurezza ai fedeli, in vista delle messe e processioni della Settimana Santa., sempre molto partecipate.