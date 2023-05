Muratore morto in chiesa  

Stava lavorando come ogni giorno nel cantiere edile della chiesa di San Sebastiano Martire insieme ad altri colleghi quando si è sentito male. Dramma ieri a Guamaggiore: un operaio di Selargius, Raimondo Lecca, 64 anni, è morto per un infarto. In chiesa sono intervenuti i carabinieri e il 118. L'ispezione del medico legale ha accertato che il decesso è dovuto a cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari come disposto dall’autorità giudiziaria. Sul posto per un sopralluogo anche i tecnici dello Spresal.

