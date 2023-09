Murati gli ingressi delle case per scongiurare l’occupazione da parte degli abusivi 

Una fila di blocchetti davanti alle finestre e una di mattoni sulle porte: per proteggere le case sfitte dagli assalti degli abusivi, Area innalza le barriere. L’ente edile regionale è corso ieri mattina ai ripari (dopo pressanti sollecitazioni della Prefettura e del Comune) per scongiurare nuove azioni illegali nel rione di via Suor Anna Lucia dove in luglio quattro delle dieci case ancora libere erano state prese di mira da occupanti abusivi. Squadre di operai ieri poco dopo l’alba hanno murato tutti gli ingressi.

La graduatoria

Sfondare non sarà più un gioco da ragazzi come avvenuto sinora. Quindi, considerato il fatto che esiste una graduatoria provvisoria (a ottobre sarà definitiva) di assegnazione dei questi alloggi a canone concordato, almeno sei dei dieci appartamenti in teoria davvero disponibili. Meglio tardi che mai.L’emergenza era scattata a metà luglio quando nel rione costituito da sessanta case destinate a inquilini di ceto medio, nel giro di pochissimi giorni quattro famiglie si sono introdotte (e vi risiedono tuttora) in quattro dei dieci appartamenti rimasti sfitti da anni.

La protesta

La vicenda ha destato la protesta vigorosa dei residenti che pagano fior di affitti (sino a 450 euro al mese) e che avevano dovuto affrontare e vincere complicati bandi che prevedevano il versamento sino a 6000 euro di caparra. Nelle ore immediatamente successive alle prime occupazioni illegali il Comune aveva suggerito ad Area di murare le case ancora libere. Concetto espresso a chiare lettere anche dal Prefetto in un recente incontro a Cagliari. Nel frattempo, per fortuna le occupazioni si sono fermate a quattro. E sempre nel frattempo il Comune ha approvato la graduatoria di assegnazione derivante da un autentico bando record “antisfondamento” indetto nel cuore di luglio ed espletato a fine agosto. Risultano potenzialmente idonee 29 famiglie. Gli alloggi a disposizione sulla carta sono dieci, in realtà sei, cioè quelli che ieri Area ha cominciato a murare per scongiurare cattive intenzioni. «Quel che potevamo fare lo stiamo facendo – sottolinea il direttore generale di Area Sardegna Christian Filippo Riu – quanto agli sgomberi degli alloggi ancora occupati è una procedura in capo alle autorità competenti: noi abbiamo avviato l’azione legale» . Il problema si porrà fra ottobre e novembre quando gli inquilini assegnatari vincitori del bando reclameranno le chiavi di casa.

Il Comune

L’arrivo degli operai che stanno murando le case è accolto con soddisfazione anche dal sindaco Pietro Morittu: «Lo avevamo suggerito da subito – commenta il primo cittadino – ma adesso si pone un altro problema: l’auspicio è che le domande risultate provvisoriamente idonee poi lo diventino davvero in via definitiva, ma è fuori discussione che la Regione con un’assunzione di responsabilità renda flessibile il bando perché occorre chiedersi come mai i precedenti tentativi di assegnazione siano andati a vuoto: sappiamo che sussistono precedenti specifici, dunque ci aspettiamo qualcosa del genere pure per Carbonia».

