Murales per abbellire il parco 

La giornata è iniziata con il taglio del nastro. All’Oasi del Cervo e della Luna, Riserva Wwf di Monte Arcosu, sono stati inaugurati i murales da Manu Invisible su due cabine elettriche di E-Distribuzione alla presenza dell’artista. Con loro Ugo Bressanello e Petra Paolini, della Fondazione Domus de Luna, i bambini di casa Emmaus, la scuola di Domusnovas, Roberta Casciello Responsabile Hse Area operativa regionale Sardegna E-Distribuzione, e i due sindaci, di Uta e Pula, Giacomo Porcu e Walter Cabasino.

Con il lavoro di Manu Invisible, le cabine e i 12 pali sono stati abbelliti e immersi nell’ambiente. È stata realizzata una nuova linea di media tensione di quasi quattro chilometri dalla chiesa campestre di Santa Lucia al punto di consegna in località Sa Canna, all’interno del Parco di Gutturu Mannu. L’intervento ha riguardato, oltre alla realizzazione della linea elettrica, l’installazione di due cabine.

«Ho realizzato un contributo pittorico che parte dal percorso de Sa Canna con una cabina elettrica di E-Distribuzione», dice Manu Invisible «pensato a un tritone che, animale raro nel Mediterraneo, rappresenta la biodiversità dell’oasi ed è l’inizio di un percorso che scandisce la frase: “Siamo biodiversità insieme”. Nella prima cabina ci sarà la parola “Siamo”. Poi dal primo palo al dodicesimo ci sarà scandita la parola biodiversità. In ogni palo ci saranno raffigurate varie inflorescenze della macchia mediterranea. Alla fine del percorso, nella località Sa Canna, ci sarà l’ultima cabina dove ci sarà la parola “Insieme”».

Soddisfatta Petra Paolini: «Stiamo cercando di restituire bellezza alla bellezza, mitigando l’impatto dell’uomo in un paradiso della natura. Le opere ci parlano di appartenenza, di biodiversità, di equilibrio tra uomo e natura, temi centrali nella visione che anima il nostro fare quotidiano». Per Roberta Casciello «E-Distribuzione non solo lavora per garantire il servizio elettrico alla cittadinanza ma è un’azienda che si occupa anche di sostenibilità e ambiente». Per Porcu, è un’importante tassello per la valorizzazione del nostro territorio». Conclude Cabasino: «Questa giornata è un importante iniziativa per la valorizzazione del sito Wwf e del parco di Gutturu Mannu».

RIPRODUZIONE RISERVATA