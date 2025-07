«Murales e street art, il Comune adotti un regolamento» 

«Un solo murale non basta, serve un regolamento comunale sulla street art». A chiederlo è la Rete Selargius cultura dopo l’inaugurazione del dipinto del Matrimonio selargino nella facciata della palestra di via Parigi, realizzato da un artista locale dell’associazione Urban center nell’ambito di un progetto Iscola promosso dall’Istituto comprensivo 1.

«Non possiamo che dire grazie alla scuola, ai docenti, agli studenti, alle famiglie, agli artisti e a chi ha sostenuto questo percorso«, dice il segretario della rete culturale Claudio Puddu. «Ma crediamo anche che non basti realizzare un murale, per quanto bello, per dire di aver risolto il tema dell’arte pubblica a Selargius. Lo diciamo da anni: serve un regolamento comunale serio, condiviso e trasparente. Perché senza regole rischiamo di trasformare questa bellissima iniziativa in un caso isolato o peggio ancora in un precedente che scatena la confusione e la giungla di pareti improvvisate». Da qui le proposte della rete culturale cittadina: «Selargius ha tanti luoghi che si prestano a progetti di qualità», dice Puddu. «Non solo le scuole, pensiamo all’area del campo sportivo Virgilio Porcu, che potrebbe diventare una galleria all’aperto alle vie che ospitano il corteo del Matrimonio selargino, al centro storico».

