Murales e cultura, mappa virtuale per i monumenti 

Durante un tirocinio svolto in Comune ha ricavato mappe che ora, disponibili online sul sito istituzionale del Municipio, possono essere utili a chiunque voglia approfondire arte e cultura a Villamar. A realizzare questi percorsi è stata Sara Pusceddu, 25 anni, studentessa di Maracalagonis del corso di Beni culturali all’Università di Cagliari, che si è voluta impegnare in questa esperienza formativa a supporto dell’area culturale del paese. Il risultato del lavoro sono sia la mappa virtuale che raccoglie i murales presenti nel centro abitato sia quella con monumenti, chiese e punti di interesse di Villamar: strumenti semplici e consultabili sul web.

La collaborazione

Già oltre ottocento le visualizzazioni per la mappa dedicata alla Villamar che, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, cambiò radicalmente aspetto grazie al contributo dei principali muralisti del paese: Antioco Cotza, Rinaldo Pitzalis e Antonio Sanna. Oltre 120 i murales censiti. La giovane studentessa spiega che l’idea della mappa è nata proprio a partire dal materiale raccolto da Asteras: «Il mio contributo si è concentrato soprattutto sull’organizzazione dei contenuti e sulla loro restituzione in forma digitale, in modo chiaro e accessibile. La fase di catalogazione e ricerca è stata resa più agevole grazie al prezioso lavoro dell’associazione Asteras».

L’idea del progetto

Alla base del progetto c’è proprio l’importante lavoro di ricerca e catalogazione svolto dall’associazione Asteras, rappresentata da Ivana Salis, nell’ambito del progetto “Murales e identità”, portato avanti in collaborazione con Fondazione di Sardegna e Associazione Enti Locali. «L’associazione si è occupata del censimento dei murales e della raccolta delle informazioni sulle opere, sugli artisti e sulle date di realizzazione. Un lavoro fondamentale, che ha permesso poi la creazione della mappa digitale inserendo indicazioni, dettagli e fotografie», spiega il vicesindaco Pierpaolo Porcu. «A partire da questo lavoro è nata l’idea di realizzare una mappa digitale interattiva, con l’obiettivo di rendere questo patrimonio facilmente accessibile e fruibile sia dai cittadini sia dai visitatori», racconta Pusceddu. «Questa esperienza mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con il territorio e di contribuire, nel mio piccolo, alla sua promozione e tutela».

I muri “parlano”

La parte più interessante è stata sicuramente la scoperta del significato di ogni singolo murale: «Non sono semplici decorazioni, ma raccontano la storia e l’identità del paese e ritengo che queste mappe possano rappresentare uno strumento importante per la valorizzazione del territorio e del patrimonio muralistico, perché permettono di andare oltre una semplice fruizione visiva».

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