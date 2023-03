Murales, cibo e tradizioni: trekking tra i tesori del paese 

Un trekking urbano alla scoperta della street art e delle botteghe del gusto. Il Comune di San Gavino mette in mostra i propri gioielli partecipando al progetto “Destinazione Terre del Campidano”, che si svolgerà il primo aprile. Lo annuncia il sindaco Carlo Tomasi: «Il nostro paese si aprirà ai visitatori tra percorsi del gusto, arte, storia medievale e incontri dal vivo con uccelli rapaci. Il trekking urbano partirà alle 10.30 con una visita dei murales più suggestivi curata dalla guida turistica Francesca Montisci. Alle 15, su iniziativa dell’associazione Falconieri di Eleonora ci sarà la visita della casa museo Dona Maxima con i racconti di falconeria in abito storico medievale e l’assaggio di dolci tradizionali». Così i visitatori si immergeranno in un mosaico di arte e colori lungo le strade di San Gavino Monreale, luogo in cui condividono ancora passioni, arte e cultura. «Abbiamo un paesaggio urbano – aggiunge il primo cittadino – da scoprire a passo lento all’insegna del gusto dell’accoglienza in cui godere del piacere dell’arte e del buon cibo. I visitatori andranno alla scoperta di volti, luoghi, meraviglie nascoste e prelibatezze di questa fertile terra del Campidano che ha tanto da raccontare. Nel pomeriggio le antiche lolle di una casa d’epoca padronale porteranno indietro nel tempo per rivivere l’arte della Falconeria sarda medievale». ( g. pit. )

