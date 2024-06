Murale, targa e torneo per omaggiare Gigi Riva 

A Genuri è stato inaugurato un nuovo murale dell’artista Gisella Mura che ritrae il compianto campione Gigi Riva, al quale l’impianto sportivo di via Sini è stato intitolato nel corso di una cerimonia durante la quale è stata scoperta una targa commemorativa. A seguire, partita di calcetto inaugurale tra le vecchie glorie del Genuri e del Cagliari: in campo, fra gli altri, gli ex calciatori Beppe Tomasini, Gianfranco Matteoli, Pino Bellini, Gianluca Festa, Vittorio Pusceddu e Sandro Loi. Risultato finale: 3-3.

Tomasini, memoria storica del Cagliari scudettato, ha condiviso ricordi personali: «Gigi era un grande uomo non solo in campo. Chi non lo conosceva poteva avere dei dubbi perché sorrideva poco e teneva le distanze ma, una volta conosciuto, si apriva e diventava un grande amico. Ricordare Riva mi mette sempre malinconia perché ho condiviso 54 anni di amicizia con lui ma queste sono le cose della vita. Gigi si merita tutto questo amore e questa riconoscenza».

Durante la giornata si è tenuto anche un Open day tematico su Riva in biblioteca e un torneo giovanile di calcetto tra le squadre di Barumini, Genuri e Tuili. Queste iniziative hanno attratto un pubblico numeroso, rendendo la celebrazione un grande successo.

