Murale sulla palestra di via Roma 

Un’opera di Manu Invisible sul muro della palestra di via Roma a Villaspeciosa.

«Quando il murale sarà terminato verrà presentato ai cittadini – assicura il sindaco Gianluca Melis –. Avevamo iniziato con un recupero della palestra, che era un capannone industriale costruito in un contesto periferico. La zona, dopo anni, è diventata residenziale e abbiamo deciso un intervento pitturando di bianco il muro esterno e destinando delle risorse alla realizzazione di un murale sulla parete all’ingresso della palestra». Il Comune ha già affidato i lavori all’artista: «L’obiettivo era cercare un focus sullo sport, sarà poi Manu Invisible, quando il lavoro sarà concluso, a spiegarne il significato ai cittadini».

Melis ricorda i lavori eseguiti nel palazzetto. «Abbiamo rifatto il tetto e pitturato l’edificio per adattarlo al contesto in cui si trova. E ora abbiamo deciso con l’amministrazione di abbellire il centro abitato di Villaspeciosa con dei murales che continueranno a rendere più accogliente il nostro paese».

La palestra comunale viene utilizzata per molte discipline sportive, comprese calcio a 5 e pallavolo.

