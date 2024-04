Murale per la parità di genere: «Così sensibilizziamo i ragazzi» 

Un murale sulle pari opportunità che affida il messaggio alle parole, opera dei ragazzi della Consulta giovanile di Arbus. «Abbiamo coinvolto – dice il presidente Mattia Scanu – tanti cittadini alle ricerca di parole semplici che potessero trasmettere il significato della parità, del rispetto reciproco, della condivisione e tanto altro. Al centro dell’opera “change”, una scelta non a caso, siamo un paese votato al turismo e magari i nostri ospiti leggendo la parola si avvicinano al murales, questa volta non solo figurativo».

L’opera è stata realizzata su un muro in cemento all’ingresso del paese per chi arriva da Gonnosfanadiga.

«Anche in passato – ricorda l’assessora alla cultura, Alessandra Peddis – si è pensato all’arte di strada per abbellire la periferia del paese, ma eravamo stati dissuasi dagli stessi artisti per via della struttura molto umida. L’inconveniente però è stato superato dai ragazzi che hanno utilizzato un prodotto specifico». L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio del Plus, affidato all’associazione Skizzo di San Gavino.

«Coinvolge tutti i Comuni del distretto di Guspini – ricorda il presidente dell’associazione Riccardo Pinna –. In ciascuno verrà realizzato un murale sulla stessa tematica. Un modo diverso e originale per sensibilizzare la popolazione, particolarmente i giovani, al superamento delle disparità di genere». (s. r. )

