Murale, l’opposizione chiede chiarimenti 

Detto, fatto. La vicenda del murale sbarca in Consiglio comunale. Il gruppo di opposizione, guidato dalla consigliera Cristina Sesselego che nei giorni scorsi ha denunciato la vicenda, ha presentato un’interrogazione per avere risposte dettagliate sulla realizzazione del murale che il Comune aveva commissionato a un artista locale in via Vivaldi, in un'abitazione privata. Opera poi interrotta dall’Ufficio tecnico a causa della mancanza dell'autorizzazione paesaggistica e di tutela ambientale. «A quanto pare non è stato attivato alcun iter amministrativo sulle autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche necessarie per questo intervento - si legge nell’interrogazione - Un fatto gravissimo». I consiglieri chiedono quindi la convocazione di un Consiglio comunale urgente «e all’assessore ai Lavori pubblici se i proprietari dello stabile interessato dal murale, abbiano dato formale autorizzazione all’esecuzione, in che data e con quale numero di protocollo gli uffici comunali hanno preso in carico della relativa proposta o richiesta. Ma anche in che data e con quale determina dell’Ufficio tecnico comunale, ha dato incarico all’artista per l’esecuzione del murale e a quanto ammonta la somma totale della prestazione». ( s. p. )

