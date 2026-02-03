VaiOnline
Sestu.
04 febbraio 2026 alle 00:43

Murale di Riva, domani il taglio del nastro 

Una festa per tutti gli amanti dello sport e per tutti i cuori rossoblù. Domani da mezzogiorno a Sestu si inaugura il murale dedicato alla storia del Cagliari Calcio vincitore dello scudetto, in piazzale Campioni d’Italia ’69 – ’70.

L’opera è realizzata dall’artista sestese Andrea Ferru. Un lavoro ultimato lo scorso anno, e l’ultima tappa della riqualificazione di questo spazio. Dove una volta c’era uno sterrato oggi ci sono alberi, aiuole, panchine, un parcheggio sede di mercati e spettacoli. L’ultimo arrivato è il murale. Il Comune ha invitato il figlio di Gigi Riva, Nicola, e anche personalità del Cagliari Calcio di oggi e del passato. Proprio Riva giganteggia al centro del grandioso murale, affiancato da tutti gli altri campioni, e con un gol sullo sfondo, mentre i colori si fondono in un rosso, blu e azzurro. L’opera, racconta Ferru, «non punta unicamente al realismo, piuttosto a cogliere i momenti del gioco, l’espressività dei campioni».

