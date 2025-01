Mura, vita da Califfo: «Mi aiutò Gianni Brera E ora scrivo anch’io» 

La prima volta che percorse il litorale quartese, la strada era stata appena asfaltata e lui guidava una Giardinetta con la carrozzeria in legno. Era arrivato dal suo paese, Ussassai, e voleva portare la ragazza dell’epoca, vicino al mare. «Mi innamorai di Is Mortorius», racconta Bruno Mura, 89 anni, storico proprietario dell’hotel Califfo, e adesso anche scrittore affermato, «pensai che lì volevo costruire il mio albergo»

L’avvio difficile

Le cose poi andarono diversamente, l’albergo lo fece altrove e a Is Mortorius aprì invece un ristorante, «all’inizio però non è che guadagnassi granché, all’epoca non c’era tanta gente e aprivamo soltanto il sabato e la domenica». Poi però arriva un colpo di fortuna inaspettato: «Eravamo in mare con la barca di un mio amico pescatore e avvistammo una balena. Poi non so se fosse proprio una balena, sta di fatto che lo raccontammo ai giornali e allora tutti venivano al ristorante, sperando di vederla anche loro nel mare li di fronte».

Il Califfo arriva nel 1971, grazie anche a un prestito che gli fece il suo amico Gianni Brera: «I soldi poi glieli ho restituiti. Ho insistito, ma gli interessi non li ha voluti. Nemmeno una lira!».Il nome non è casuale, «proprio dove sorge l’albergo c’era stata una famosa battaglia con le truppe moresche e c’era un pirata che si chiamava Califfo». Aperto l’hotel, «sono andato a prendere i turisti in giro per il mondo per portarli qui. Siamo stati favoriti anche dal fatto che all’epoca a Cagliari c’erano poche stanze, e poi io davo le mance ai portieri degli altri alberghi per mandarmi i clienti quando loro erano pieni».

E proprio per avere fatto conoscere Quartu nel mondo, il centro Campidanu qualche settimana fa gli ha consegnato il premio Su Ninnieddu. «Beh, direi che me lo sono meritato», afferma senza falsa modestia: «Ho portato cultura e turismo a Quartu e l’ho fatto con tutto il cuore».

Comunque il Califfo diventa in poco tempo un hotel di eccellenza, «qui è passata tanta gente, cantanti come Marco Masini, squadre di calcio, la nazionale olandese, quella turca. Mamma mia, se ripenso a quello che era successo coi turchi: ci avevano minacciato perché avevamo un quadro di Liliana Cano in cui, sullo sfondo, c’era la bandiera turca in un angolo. Mi toccò andare a prendere l’artista a Sassari per farlo modificare». E poi c’è quel contratto «col presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, per ospitare gli ufficiali americani. Ho un grande rammarico che quel contratto non lo trovo più».

Ai tempi del colera

l periodo più difficile «è stato nel 1973, quando a Cagliari morì una donna e si disse che aveva il colera. In 24 ore avevano disdetto tutte le prenotazioni. E poi il 2008 quando fallì la Banca Americana e il Covid che ci ha distrutto». Nonostante tutto però il Califfo è ancora in piedi, mentre attorno c’è il deserto, con il Setar chiuso ormai da anni. Il segreto? «Bisogna gestire l’albergo con molta attenzione, bisogna aggiornarlo, fare costante manutenzione , perché il cliente si accorge di tutto».

E adesso che ormai la gestione dell’hotel è nelle mani del figlio Franco, Bruno Mura si può dedicare alla sua passione, la scrittura. Il primo libro l’ha scritto nel periodo del Covid, adesso è arrivato al quarto, “Terra e mare”. «È bellissimo – dice – mi ha chiamato una signora da poco e mi ha detto “mi sono commossa”. E ha ragione, perché sono tre storie che ti emozionano».

Il romanzo d’amore però non l’ha ancora scritto, «ma lo farò presto. Adesso mi godo la pensione, andando a caccia e facendo volare il mio drone». Con un unico cruccio, «mi fa male vedere come va la sanità oggi. Le attese di 15 ore al pronto soccorso. Sono cose che non dovrebbero succedere».

RIPRODUZIONE RISERVATA