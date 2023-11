Mura, un oceano infinito 

E adesso è soltanto acqua. Un infinito orizzonte monocolore che sfuma tra il grigio e il blu e di fronte al quale serve una grande forza interiore per immaginare che, oltre quella prua, quattro mesi più in là, apparirà di nuovo La Coruña, da dove Andrea Mura è appena salpato.

La partenza

Al velista cagliaritano che sabato alle 14 locali ha lasciato il porto galiziano, sembrerà ancora di sentire la voce e gli applausi degli amici, della moglie Daniela e dei figli Lucas e Marvel, che su un gommone lo hanno seguito per un po’. Cercherà di conservarli perché saranno una benzina importante, soprattutto in questi primi giorni, nella Global Solo Challenge, la regata attorno al mondo senza assistenza e senza scalo, con partenze scaglionate e arrivo senza compensazione di tempi. Le condizioni di partenza sono state definite miti, ma è come soffermarsi sul calcio d’inizio di una partita. In 26.000 miglia marine di navigazione, Mura e gli altri 17 velisti e veliste solitari (quindici dei quali sono già in mare), sperimenteranno le quattro stagioni e ogni condizione meteomarina. Servirà anche fortuna. E molta.

La caccia

Da ieri, comunque, Vento di Sardegna è in caccia. In attesa di diventarlo lui stesso per gli ultimi scafi di 60 e 70 piedi che partiranno fra qualche giorno, Mura ha davanti a sé soltanto “lepri”. Per le barche più piccole e più lente la sirena di partenza è suonata già da settimane, da mesi addirittura. Un modo per permettere a tutti di avere l’opportunità di arrivare per primi al traguardo, una compensazione anticipata dei tempi. La GSC funziona così e Mura non ha mai nascosto l’idea di fare ciò che ha sempre fatto nelle sue regate atlantiche: partire per vincere. Gli è mancato il tempo, gli è mancato il budget (ha sperato che fosse la Regione a sostenerlo, a pagare per la promozione che i quattro mori sullo scafo comunque le garantiranno) e alla fine ha dovuto fare delle scelte.

Per esempio, non ha il top delle vele che avrebbe voluto (realizzare). Ha usato un set molto performante, ma non il migliore possibile. La preparazione è stata frettolosa, “matta e disperatissima”, per citare Leopardi, perché alla fine più che la razionalità ha prevalso il cuore. Per l'impresa sognata da tutta una vita, difficilmente ci sarebbe stata un’altra occasione.

