Mura pisane, i graffiti spariranno 

Nel novembre scorso i vandali si erano divertiti a sporcare le mura pisane con scritte e disegni su uno scorcio delle mura pisane di Iglesias. Ora l’amministrazione comunale ha ottenuto il via libera dalla soprintendenza per cancellare questo ennesimo scempio ai danni del patrimonio storico della città. Incassato il nullaosta, la Giunta ha deliberato l’intervento nel corso della sua ultima riunione.

Gli incivili avevano colpito in più punti nel tratto delle mura che da via Eleonora porta al Castello Salvaterra, causando danni ingenti con la vernice acrilica sia ai conci lapidei sia ai giunti di malta. Per ripulire occorreva scongiurare che allo sfregio dei vandali potessero aggiungersi ulteriori danni e si è stabilito di procedere con un sistema di idropulitura a bassa pressione denominato “Jos”, con acqua e inerte finissimo costituito da carbonato di calcio. Presto saranno appaltate le opere e la direzione lavori sarà affidata a un architetto. (ad. s.)

