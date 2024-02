Mura passa indenne un’altra burrasca 

Ogni giorno alla “Global Solo Challenge” può succedere qualcosa e non è detto che sia qualcosa di buono. Le ultime giornate sono state impegnative per gli undici concorrenti rimasti in gara nel giro del mondo a vela in solitario senza scali e senza assistenza. Al punto che si sono prima ridotti a dieci e adesso praticamente a nove, con Vento di Sardegna che resta in gara ed è 3°.

Gli incidenti

La risalita atlantica al largo delle coste argentine è stata fatale per l’americano Ronnie Simpson. Il suo Open 50 Shipyard Brewing, che era in terza posizione, braccato dalla barca sarda, ha disalberato durante una tempesta. Lo skipper è stato salvato dal mercantile taiwanese Sakizaya Youth ma la sua gara è finita. Altrettanto dicasi di Pavlin Nadvorni (Expresso Martini), che si era infortunato a un braccio durante una colica renale e ha alzato bandiera bianca. Intanto, nel passaggio da Capo Horn, anche l’altro scafo americano Koloa Maoli (David Linger), sesto in classifica, ha avuto problemi e si è infilato nel canale di Beagle, sino a Ushaia.

Il podio

Intanto, a bordo di Mowgli, partito il 30 settembre, il francese Philippe Delamare pregusta l’arrivo vittorioso a La Coruña, previsti per venerdì prossimo. Al secondo posto c’è saldamente l’americana Cole Brauer su First Light che è già oltre le coste brasiliane del Rio Grande do Norte e ha oltre 2.000 miglia di vantaggio su Andrea Mura. Il cagliaritano, nettamente la barca più veloce di questa edizione, prosegue la propria corsa non senza difficoltà. Martedì è uscito indenne da una furiosa burrasca notturna: «Siamo stati sollevati per aria, non so come non si sia rotto l’albero». Un bello spavento ma lo scafo ha tenuto ed è già nel sud del Brasile.

RIPRODUZIONE RISERVATA