Mura, l’abbraccio di Cagliari 

L’abbraccio degli amici più cari in aeroporto, l’applauso di migliaia di sportivi sardi alla Unipol Domus. Cinque mesi dopo, il ritorno di Andrea Mura a Cagliari è una Pasquetta ricca di soddisfazioni e di commozione. Aveva lasciato la propria città all’inizio di novembre, a bordo di Vento di Sardegna, diretto verso La Coruña e la partenza della Global Solo Challenge. La partecipazione a quella regata poggiava sulle fragili fondamenta della sua passione ed era costruita da mattoncini di speranza. Oggi lo sappiamo: la sua preparazione fisica era a dir poco approssimativa, l’equipaggiamento del “vecchio” Open 50 (24 anni) carente, la cambusa riempita un po’ “a occhio”. Tempo e risorse talmente scarse da consigliare a chiunque di rimandare l’assalto al sogno di una vita. Con la promessa di un contributo della Regione, Andrea alla fine aveva sentenziato: «Ora o mai più». E ieri è tornato a Cagliari vincitore, a godersi l’abbraccio di quella terra che ha onorato, diventando il quinto italiano di sempre a circumnavigare il globo su una barca a vela, da solo, senza scali, transitando davanti a Capo Horn per chiudere il viaggio, tra mille pericoli, in 120 giorni e 44 minuti.

Ambasciatori

«Sono un miracolato», riconosce Andrea Mura, che ha anticipato di un giorno il rientro dalla mini vacanza che si era concesso assieme alla moglie Daniela e ai figli Lucas (5 anni) e Marvel (4). Non voleva dire di no all’invito del Cagliari. Con il calcio il rapporto è tiepido ma se c’è una squadra alla quale si sente vicino è quella della propria città: «Non sono mai entrato allo stadio», ammette. Eppure lui e il Cagliari hanno due cose in comune. Il fatto di essere ambasciatori della Sardegna nel mondo (i Quattro mori dello stemma della società rossoblù sono gli stessi dello scafo di Andrea) e il legame con Gigi Riva. Per questo ieri, sulla maglia che Nicolas Viola ha consegnato in campo ad Andrea, c’era scritto “Rombo di vento” e il numero 11: «Gigi era il padrino della barca e sono sicuro che, dopo la sua morte, lui è stato a bordo con me e mi ha protetto in tante situazioni nelle quali sarebbe potuto davvero accadere il peggio. Mi hanno protetto le preghiere di chi mi vuole bene e anche lui», dice senza riuscire a trattenere le lacrime».

Il riposo

Mura, che ha perso dieci chili e nei prossimi giorni si sottoporrà a un approfondito check up medico, ora si riposerà qualche giorno. Il 17 riceverà la seconda medaglia d’oro del Coni (per il Moro di Venezia), poi tornerà a La Coruña per riportare a casa anche Vento di Sardegna. La sua mente, però, non riesce a staccarsi da un altro sogno: dare l’assalto alla Vendée Globe 2028 e strapparla per la prima volta ai francesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA