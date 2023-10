Mura giudicali e palazzo Paderi, pratiche ferme 

Uno attende di essere acquisito al patrimonio comunale da anni, l’altro lo sarà nel giro di pochi giorni. Ad accomunare palazzo Paderi e il tratto di mura giudicali all’angolo tra le via Diego Contini e Sant’Antonio, oltre all’alto valore storico e culturale, è il futuro incerto.

La prima partita è da tempo nelle mani della Asl 5. Nel 2017 l’azienda sanitaria aveva sottoscritto un accordo con il Comune attraverso il quale otteneva in comodato gratuito l’Hospice e in cambio acquisiva il piano terra e il secondo piano dell’edificio del centro storico (il primo piano è già di sua proprietà). Il passaggio, però, era rimasto imbrigliato nelle maglie della riforma sanitaria regionale, fino allo scorso maggio quando il direttore generale Asl, Angelo Serusi, assicurava: «Ares ha formalizzato il trasferimento dell’immobile all’azienda locale. Ora possiamo riprendere il discorso con il Comune». Ma per ora tutto tace. A giorni, intanto, sarà formalizzato l’acquisto dell’immobile tra vie Contini e Sant’Antonio. Come il Comune intenda valorizzare il tratto di mura giudicali è un’incognita. «Probabilmente diventerà un giardino, in continuità con la parte di via Cagliari», ipotizza Faedda. ( m. g .)

