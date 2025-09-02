Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola» 

«Il Governo non ha mai dimenticato l’Isola». Francesco Mura, coordinatore regionale di FdI, è deputato. Sostituto permanente di Giorgia Meloni in commissione Affari esteri e titolare in commissione Affari costituzionali, ha il ruolo di delegato d’Aula per FdI, cioè organizza i lavori per conto del capogruppo. Sindaco di Nughedu Santa Vittoria dal 2013 al 2023, consigliere regionale dal 2019, eletto a Montecitorio nel 2022, all’inizio del 2025, a 41 anni, ha preso il posto di Antonella Zedda alla guida del partito in Sardegna. «Alessandra Todde è stata una mia collega in Parlamento», dice Mura. «C’era stato un incontro con i parlamentari sardi, al quale non è stato dato seguito per sua scelta in base agli intendimenti presi».

ll vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni era a Roma a batter cassa.

«Il Governo, dal primo giorno del suo insediamento, si è messo a disposizione della Sardegna, rispettando lo status di Regione a Statuto speciale, senza guardare al colore politico. Auspichiamo che anche la Giunta Todde colga questa occasione per inaugurare una nuova stagione di rapporti, anche perché finora la Regione ha posto in essere iniziative, più che a vantaggio dei sardi, a vantaggio delle strategie politiche del partito della governatrice».

Lunedì saranno presentate le liste per le Provinciali del 29 settembre.

«Certo, sono elezioni di secondo livello. E la colpa è del Pd che, nel 2016, creò questa situazione per eliminare definitivamente le Province. Poi il referendum rimise le cose un po’ in sesto. In ogni caso hanno anche un significato politico perché, nel loro piccolo, anche se coinvolgono solo gli amministratori, misureranno lo stato di salute delle coalizioni e il rapporto tra esse stesse e gli amministratori locali».

Lo stato delle trattative?

«In corso. Alcune sono chiuse, come a Oristano per Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana di FdI, e per Settimo Nizzi a Olbia. Alcune da limare, come a Nuoro, dove quasi certamente ci sarà Riccardo Uda, civico di Macomer. Da definire la situazione in Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis».

Cagliari e Sassari giocano una partita diversa.

«A Cagliari e Sassari le Provinciali hanno una caratterizzazione politica inferiore perché non si vota per il presidente. Sulle altre esiste e, infatti, credo che la tornata di lunedì abbia un significato importante».

Lei è diventato coordinatore regionale dopo le elezioni regionali.

«In una fase di ripartenza, visto l’esito del voto. Il lavoro che il partito sta facendo nell’Isola è quello di confermare credibilità e coerenza a tutti i livelli, con in più un approccio coraggioso di crescita: la linea di FdI prevede inclusioni aperte a tutte quelle forze politiche e a tutte quelle persone che, pur riconoscendosi nei valori del centrodestra, avevano altre collocazioni».

Chi conosce il suo partito sostiene che sia carente in fatto di classe dirigente.

«Il ragionamento di inclusione è, infatti, finalizzato al miglioramento anche in termini di esperienza. Il nostro - lo ricordo - è un partito giovane».

A Cagliari è stata aperta la via Roma voluta nella gestione di Paolo Truzzu.

«Cagliari sarà ancora più bella grazie a Truzzu. Paolo si è assunto tutta la responsabilità della sconfitta delle Regionali e gli fa onore dal punto di vista umano e politico. A mio parere si è preso più responsabilità di quelle che aveva. Se il centrodestra sardo non avrà la capacità di fare un’analisi più profonda delle responsabilità di ciò che è avvenuto alle Regionali e alle Amministrative di Cagliari e Sassari, difficilmente riuscirà a ritornare protagonista della scena politica sarda».

Che cosa dovrà accadere perché torniate al governo della Sardegna?

«Bisogna ripartire da una comunità umana, prima che politica, costruita da tutte le sue anime: dal mondo sardista, civico e autonomista fino ad arrivare ai partiti nazionali, con un rinnovato dialogo. Il riferimento è il recupero dei rapporti con i partiti con cui abbiamo avuto in passato rapporti non idilliaci, per arrivare a un’idea di Sardegna valida, da contrapporre a questo Campo largo fallace contraddittorio e litigioso».

Inutile chiedere se c’è già qualche profilo da spendere per la presidenza.

«È del tutto prematuro, direi. Dopo esserci chiariti sull’idea di Sardegna che vogliamo, sceglieremo chi guiderà la coalizione».

Un punto di vista sull’assalto eolico.

«Sull’eolico e su tutta la discussione delle rinnovabili si è manifestata la contraddizione nei termini e sostanziale del M5S. Parte dall’avvio del processo di transizione energetica, dai livelli europei, fino all’incapacità di ascoltare un movimento come quello di Pratobello».

Il Governo ha nominato un calabrese all’Authority portuale. Non c’erano sardi per un incarico del genere?

«La provenienza anagrafica ha un valore relativo. Contano le qualità professionali e la garanzia politica di agire per il territorio. Su questo credo che il Governo abbia fatto i suoi ragionamenti».

È una nomina simile a quella di Bartolazzi alla Sanità.

«Sono due cose diverse, la gestione tecnica di un’Authority portuale e quella politica di un assessorato. Detto questo, non ce la siamo presa con Bartolazzi, romano, ma con chi, paragonandosi al Mito non solo sportivo della nostra terra, voleva usare l’azoto liquido per congelare gli stagni così da contrastare la lingua blu. Molto più banalmente, osserviamo quello che non sta facendo per migliorare la situazione sanitaria in Sardegna».

È convinto dal nuovo bando sulla Continuità territoriale aerea?

«Dicevano di voler stravolgere tutto, invece hanno rinnovato per tre volte il bando Moro-Solinas. Anche su questo versante il Governo ha avuto un approccio collaborativo, al contrario di quel che avveniva con gli esecutivi di centrosinistra. Non per caso Matteo Salvini e Raffaele Fitto sono il ministro e il vicecommissario Ue che la governatrice Alessandra Todde ha ringraziato».

RIPRODUZIONE RISERVATA