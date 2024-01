Mura e quel saluto dal Pacifico 

Il messaggio arriva dall’oceano Pacifico meridionale. Andrea Mura, a bordo di Vento di Sardegna, è diventato pochi giorni fa il primo sardo ad aver compiuto la prima metà del giro del mondo a vela (senza scalo e senza assistenza) ma il suo cuore non può essere felice. Laggiù, mentre naviga verso Capo Horn, lo ha raggiunto una notizia folgorante: «Ho appena saputo che è scomparso il campione Gigi Riva: sono davvero affranto. Lo avevo conosciuto grazie a Giacomo, nel ristorante del quale lui andava a cena ogni sera. Da allora facevamo spesso lunghe chiacchierate. Mi raccontava che non era incline a battesimi, cerimonie, inaugurazioni dove era spesso richiesto. Ma aveva accettato di far da padrino a “Vento di Sardegna” perciò una parte di lui è qui con me su questa barca e mi sta accompagnando in questo giro del mondo, questa Global Solo Challenge. Spero che tu sia bene, ovunque tu sia: sarai sempre a bordo con noi, ciao Gigi», è il messaggio del navigatore cagliaritano, attualmente sesto in classifica ma accreditato del terzo posto finale dalle proiezioni dell’algoritmo degli organizzatori. Adesso a soffiare sulle sue vele c’è anche Gigi Riva.