Mura, è la sfida della vita 

Quindi si parte. Dopo mesi di attesa e lavoro ritmi serrati, oggi Andrea Mura romperà il silenzio e annuncerà la partecipazione alla Global Solo Challenge. La regata velica (ma forse sarebbe meglio dire la gara) più dura al mondo, che prevede la circumnavigazione del globo in solitaria, senza scalo e senza assistenza, è scattata in questi giorni da La Coruña, sulla costa atlantica della Spagna. Dal 26 agosto al 6 gennaio, barche di diversa classe prenderanno il via dal porto galiziano, dove la prima che farà ritorno sarà proclamata vincitrice. Vento di Sardegna, un Open 50, spiegherà le vele (orgoglio del cagliaritano che le produce da solo) il 18 novembre. Quella è la data di partenza di una gara ma anche l’arrivo di un’altra.

Corsa contro il tempo

L’iscrizione di Andrea Mura alla GSC è un vero e proprio romanzo che soltanto quel giorno arriverà al lieto fine. I preparativi sono cominciati due anni con grande ambizioni («Io quando partecipo lo faccio per vincere, è sempre stato così», ha spesso ripetuto l’ex randista del Moro di Venezia in Coppa America), confidando in un sostegno di quella terra la cui bandiera è dipinta a tutta larghezza sullo scafo della sua barca. La Sardegna, però, pur in un momento di grandi investimenti negli eventi sportivi, non ha (legittimamente) ritenuto di ascoltare le richieste di Andrea Mura che è stato spesso sul punto di mollare.

Le motivazioni

Ma il desiderio di misurarsi in una prova così è troppo forte in Mura, consapevole che - a 59 anni - non avrà forse un’altra occasione per affrontare la sfida. E d’altra parte non è un mistero che la sua voglia di rimettersi in gioco nasca anche dal desiderio di riscattare, nel proprio ambiente d’elezione, la breve e deludente esperienza politica. Così, ha deciso di andare avanti.

Il progetto

Certo, sarà un salto nel buio e arrivare preparati al 18 novembre rappresenterà una prima, vera impresa. Anche perché la barca arriverà in Galizia via mare (un trasferimento da Cagliari che fungerà da prova generale della regata) e quindi tutto o quasi dovrà essere pronto prima di metà ottobre. Mura ha sempre parlato di circa 4 mesi di navigazione per percorrere le circa 26miola miglia marine del percorso. Equipaggiamento, strumentazioni e viveri sono lunghi da preparare e molto costosi. Sostenuto soltanto dai cosiddetti sponsor “tecnici”, Andrea Mura proverà a superare anche questa difficoltà.

