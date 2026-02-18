Mura, dorgalese tra i pinguini  

Il pirata inglese Sir Francis Drake ci arrivò per caso, nel 1578, spinto da una terribile tempesta. La sua esperienza dimostrò il collegamento tra Atlantico e Pacifico, la fine della terraferma conosciuta. Da allora lo stretto di Drake è la porta dell’Antartide, uno dei tratti di mare più pericolosi al mondo.

Il gagliardo Picomole si è messo sulle tracce del Golden Hind nei primi giorni di febbraio. A bordo il velista Gaetano Mura, 57 anni, sardo di Cala Gonone, pirata oceanico, errante dei sette mari, con altri cinque membri dell’equipaggio. Dopo alcuni giorni Picomole è approdato alla Base Melchior, struttura argentina in disuso nelle omonime isole appena ad est della Penisola Antartica. Il resto è stato un gioco da ragazzi.

Altura e passione

Mura naviga da due anni sul trimarano proprietà di Aldo Fumagalli. «Questa barca, costruita in Malesia e portata da noi via mare fino in Europa, ha meno di due anni e ha già percorso l’equivalente di un giro del mondo. Solo nel 2025 abbiamo partecipato a quattro traversate oceaniche, una delle quali vinta con record di velocità». Compiuto il dovere entra in gioco la passione. Come un qualsiasi gruppo di amici il team decide di fare un giro in Antartico. «È nata l’idea di prenderci una pausa dalle competizioni per esplorare rotte più inconsuete, come l’estremo sud. Abbiamo navigato per due mesi dall’Europa fino a Ushuaia, la città più a sud del mondo, e da lì, dopo aver doppiato il mitico Capo Horn, abbiamo fatto rotta verso l’Antartico». Un’ostilità estrema, difficile da lasciare, un luogo che ti entra dentro, nel profondo.

In viaggio

Il trimarano per gare oceaniche è stato “preparato” per l’avventura Antartide. Le operazioni sono cominciate a dicembre, con l’installazione di un riscaldamento “da polo” e di una protezione della timoneria che potesse affrontare le tempeste delle latitudini tra i 50 e 60. Anche Aldo Fumagalli ha descritto la traversata sul suo blog. Onde di quattro metri per tre giorni, raffiche da 45 nodi. Altre grandezze rispetto alle tempeste mediterranee. Per intenderci il maestrale che nei giorni scorsi ha flagellato la Sardegna ha toccato i 35 nodi. A bordo ci si adatta a fare di tutto. Scrive Fumagalli. «A metà traversata la trinchetta si è aperta sulla balumina e Gaetano e Pietrino hanno dovuto cucirla». E poi l’Antartico, pura bellezza. «I primi iceberg, le prime balene, un tiepido sole e il bianco accecante tutto intorno su montagne altissime e frastagliate. La realtà supera ogni immaginazione. Le striature azzurre e blu del ghiaccio vecchio compresso, che l’acqua scava, regalano dei giochi di forme e luci che scombussolano la nostra idea di ghiaccio». In attesa di una finestra meteo che potesse permettere di riattraversare lo stretto di Drake ai navigatori. «Siamo ripartiti dopo una cena pantagruelica a base di cannelloni e una grande dormita». Con perizia e prudenza, in quanto gli iceberg non sono amici delle prue in fibra di carbonio.

