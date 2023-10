Mura dona i suoi strumenti al Comune 

«Cerchiamo una sede per la nostra scuola di musica». I primi di settembre Antonello Mura, fisarmonicista e organettista tra i più bravi della Sardegna, scomparso mercoledì scorso all’età di 75 anni, aveva lanciato questo appello tramite l’Unione Sarda.

Direttore dell’associazione Cdmi Music School, che impartisce lezioni di pianoforte, organo, fisarmonica e materie complementari, ma organizza anche saggi, concorsi, esami di fine anno, seminari e concerti con la presenza di importanti artisti nazionali ed internazionali, non ha fatto in tempo a vedere realizzato questo suo desiderio.

Il sogno

Da tre anni riceveva i suoi allievi nel suo studio in via Germanico, ma serviva una sede con almeno tre stanze grandi, di cui una da adibire ad aula magna, poiché la mole di strumenti e arredi di prestigio era (ed è ancora) tale da avere bisogno di più spazio. E poi, il suo sogno era – appunto – la sua scuola di musica a Monserrato. «Sono monserratino e ci tengo tanto che abbia sede qui in città», aveva detto a L’Unione.

Una brutta malattia però non gli ha permesso di vedere questo sogno diventare realtà. «Sapeva che se ne stava andando e ha espresso la volontà di donare al Comune l’attrezzatura e gli strumenti che aveva», racconta il fratello Carlo, «compresi l’organo, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, ma anche le centinaia di cd e dvd musicali».

Carlo Mura dice che suo fratello, nonostante la malattia, negli ultimi mesi aveva ripreso a fare lezioni: «Ultimamente aveva deciso comunque di ricominciare, stava impartendo lezioni ad una piccola allieva. Era come se avesse ripreso a vivere perché per lui la musica era fondamentale, era la sua vita».

Una vita con l’organetto

Antonello Mura prese in mano l’organetto per la prima volta a 4 anni. Da quel momento la musica è entrata nelle sue vene e non è mai uscita. Il suo è stato un curriculum ricco di esperienze e di collaborazioni con i grandi della musica e dello spettacolo. Nell’Enciclopedia musicale nazionale, al capitolo “Complessi musicali anni 60-70” il suo grande amico Marco Badas ha parlato di lui, ricordando quando suonava la fisarmonica nel gruppo “I cerini” dopo che lasciò i “Nati Stanchi”. Durante il funerale, svoltosi giovedì nella chiesa di Sant’Ambrogio, padre Salvatore Morittu ha rimarcato che il ricavato di molti dei concerti organizzati da Antonello Mura al Teatro Lirico, all’Auditorium, al Teatro Massimo e in altri palcoscenici, è stato devoluto in beneficenza all’associazione Mondo X Sardegna così come ai Lions Club e ad altre associazioni del sociale. Per l'ultimo saluto, la chiesa era piena, a dimostrazione di come fosse amato da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA