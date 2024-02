Mura, brivido a Capo Horn: vento di sardegna nella bufera 

Rallentare, navigare a vista consultare spesso le carte meteo e cercare di passare Capo Horn limitando al massimo i danni. Per Andrea Mura, impegnato a bordo di Vento di Sardegna nella Global Solo Challenge, il giro del mondo a vela senza assistenza e senza scali, sono ore cruciali. La punta meridionale del Sudamerica è sferzata da una terribile perturbazione proprio nel momento in cui l’Open 50 con i quattro mori sullo scafo si sta avvicinando.

Mura, nei messaggi che è riuscito a postare sui social, ieri parlava di condizioni previste “complicate", con onde di 7 metri e vento a 60 nodi, ma ieri sera, dopo aver fatto rotta un po’ più a sud e rallentato la velocità, riferiva di vento a 22 nodi e acqua a 8 gradi. Una finestra meteo leggermente favorevole gli ha consentito di aumentare la velocità, cercando di evitare la tempesta o almeno di affrontarla con la luce e non al buio: «Almeno vediamo dove stiamo andando», ha detto, quando era a circa 550 miglia da Capo Horn. «Speriamo che la tempesta sia almeno di breve durata per poter passare il capo in condizioni decenti e trovare dopo il vento favorevole. Non sarà una passeggiata, speriamo di farcela».

Sui social, i messaggi dei tifosi lo hanno investito prima della tempesta. Dall’Isola, la moglie Daniela Faranna, il suo staff e gli appassionati di vela fanno il tifo perché il cagliaritano giunga sano a salvo a La Coruña dove, attorno al 10 marzo, si dovrebbe concluderà la durissima regata che al momento lo vede al quarto posto, con possibilità di sorpasso nel corso dell’ultimo tratto atlantico. Ma prima c’è da passare indenni la Tierra del Fuego. ( c.a.m. )

