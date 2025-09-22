VaiOnline
tennis.
23 settembre 2025 alle 00:25

Mura ancora nel main draw al Forte Village 

Matteo Mura concede il bis. Dopo l'exploit della settimana scorsa, il tennista torresino si qualifica per il main draw del singolare maschile anche nel secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione, sul rosso di Santa Margherita di Pula. Dopo aver regolato 6-0, 6-1 lo statunitense Justin Robertsm all'esordio, Mura ha battuto 6-3, 6-0 Alessandro Mondazzi, accedendo al tabellone principale, dove sfiderà un altro qualificato, Federico Bove. Si ferma nel turno decisivo Niccolò Dessì che, battuto 6-0, 6-1 Cristian Pilia, ha perso 6-3, 6-0 contro Sebastiano Cocola. Subito out Mattia Secci e Jacopo Sanna (che non conquistano giochi, rispettivamente, contro Maximilian Figl e Matteo Sciahbasi), Paolino Andrea Spano (6-0, 6-1 dal tedesco Tim Loosen) e Paolo Emilio Cossu Floris (6-1, 6-0 da Alessandro Mondazzi). Nelle qualificazioni femminili, sconfitte all'esordio Aurora Deidda (6-2, 6-1 da Giulia Paternò) e Francesca Mostallino (doppio 6-1 da Eleonora Alvisi). ( a.bu. )

