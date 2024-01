Mura a Capo Leeuwin guadagna una posizione 

Dire che Vento di Sardegna sia “in vista” dell’Australia non sarebbe corretto, dato che passerà a molte centinaia di chilometri dalla costa ma, nella notte, Andrea Mura ha tecnicamente doppiato Capo Leeuwin, punta sudoccidentale dell’isola. Nelle ultime 48 ore, il velista cagliaritano impegnato nella Global Solo Challenge ha dovuto dribblare le perturbazioni, risalendo verso nord e adesso, giunto alla confluenza tra oceano Indiano e Pacifico, punta verso la Tasmania, all’altro capo dell’Australia.

La situazione

Il leader della flotta, l’Actual 46 francese Mowgli, con Philippe Delamare al timone, è ormai prossimo a Capo Horn, da dove inizierà la risalita atlantica. Partito da La Coruña il 30 settembre, si prevede che possa tornarci il 18 febbraio, fra 40 giorni. L’algoritmo che disegna la classifica finale virtuale, assegna il secondo posto a Cole Brauer con First Light (dovrebbe arrivare entro febbraio) e ipotizza una “volata” per il terzo posto tra due Open 50: Shipyard Brewing, con l’americano Ronnie Simpson, che sta passando adesso sotto la Nuova Zelanda, e Vento di Sardegna, al momento indietro di circa 30 ore ma in recupero. Intanto Mura ha sorpassato Le Souffle del la Mer III ed è in decima posizione reale, a poca distanza dal belga Edouard De Kayser su Solar Wind. Tra disavventure e piccoli danni alla barca, Mura non perde il sorriso e la voglia di lottare. Passato il 110° parallelo, la corsa è ancora tremendamente lunga. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA