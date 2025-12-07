Muppet, vittoria e primato 

Termina a reti bianche il big match della nona giornata dell’Over: Jupiter e Medilav si prendono un punto a testa. Ghiani e Grandulli siglano invece il 2-1 della Muppet sulla Neri Antiquariato/Barracca Manna, tre punti che valgono l’aggancio alla vetta. La De Amicis (2-0 a Gli Incisivi) resta in scia. Una tripletta di Farci lancia lo Sporting Diddo’s al quarto posto (3-0 sul Settimo 1967), mentre il tris di Cera (e poi Tuveri e Mostallino) condanna al 5-2 i Kaproni e rilancia il Bar Dessì. La Toti Lounge Bar lascia il fondo classifica con il 3-1 sull’Aiace.

Nei Master comandano Santiago e Stella Rossa Villacidro. I cagliaritani calano il poker sulla Jasp Mercato San Benedetto, grazie a Cogoni, Cera, Belfiori e Rega, mentre i biancorossi hanno fermato l’Atletico Uta 1984 (6-0), con la doppietta di Carcangiu, e le reti di Trincas, Pittau, Bandu e Porcu. Frena invece a sorpresa l’Is Cortes, sconfitta per 2-1 dalla Fedele Lecis, che sale a quota otto punti. Sorridono anche il Deximu e la Muppet: i rossoverdi consolidano il quinto posto, dopo il successo firmato da Carrus contro la Thermomax, mentre i pirresi con Pinna espugnano Samassi nella sfida ai 4 Mori. Solo un pari per il Kalagonis contro il Flamengo. Ha riposato il Settimo 1967.

Scorpacciata Audax

Vola la Pgs Audax Frutti d’Oro, regina degli Ultra (assieme alla Fly Divani, che giocherà mercoledì contro la Zuddas Gomme G&G). I biancoverdi si impongono sul Brancaleone, battuto 7-0 a domicilio. Con lo stesso risultato la Nivea Karalis abbatte la Horsham/La Fenice. Non basta Atzei alla Libertas Barumini per imporsi sugli Amatori Elmas 2024: la sfida termina in parità (1-1). L’altro pari (0-0) lo siglano Teddy Boys e Albedo. Infine il Cagliari 2020 supera 2-1 la Cra RS Mediterranea/Ulisse. Non disputata Colonial Fruits-Calasetta. De Amicis sempre al comando dei Senior (3-0 al Maracalagonis), al secondo il Deximu, grazie al 4-0 sull’El Carnicero. I Love Pizza Monserrato-Gli Incisivi si gioca domani sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA