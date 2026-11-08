Muppet, occasione sfumata 

Sono terminati a reti bianche i tre anticipi del venerdì dei Master. La Muppet Ferrario Immobiliare perde una ghiotta chance per agganciare almeno momentaneamente la capolista, impattando contro la Thermomax, che resta a tre punti dal terzo posto. Stasera si gioca il match clou della sesta giornata. Is Cortes-Santiago mette in palio il primato del torneo.

Continuano ad andare a braccetto Settimo 1967 e Kaproni che aggiungono un punto a testa e viaggiano a quota cinque, mentre non cambia la situazione a fondo classifica dove Deximu e Jupiter chiudono la graduatoria, con i pirresi che conquistano il primo punto stagionale dopo cinque sconfitte di fila.

E sabato si è concluso a reti inviolate anche il match tra Kalagonis e Madeddu S.r.l.: anche i maresi mancano a sorpresa l’aggancio in vetta e avvicinano (per ora) ad un punto l’Is Cortes. Ha riposato l’Atletico Uta 1984.

Cadute eccellenti

La Pgs Audax Frutti d’Oro cade nel big match degli Ultra, e perde la vetta. Al Settimo 1967 basta infatti la vittoria di misura per guadagnare la testa solitaria del torneo e allungare sulle altre inseguitrici. La Fly Divani Nobel 2.0 infatti non va oltre il pari (1-1) con il Calasetta e resta staccata a quota sette. Sale invece la Libertas Barumini, grazie alla rete di Atzei, e raggiunge il terzo posto, con il successo sui Colonial Fruits. A quota dieci c’è anche il Sinnai (2-0 alla BMK La Fenice), con il Cagliari 2020 (2-0 su Gli Incisivi) a completare il quartetto. L’Albedo ha osservato il suo turno di riposo. Questa sera il posticipo Zuddas Gomme-Brancaleone e domani Teddy Boys-Cra Regione Sardegna/Ulisse chiudono il programma. Tonfo rovinoso per la capolista dei Senior Chronos. La prima sconfitta stagionale della matricola terribile è clamoroso: l’Agriturismo Is Scalas abbatte letteralmente la prima della classe per 5-1, con la doppietta di Gattelli e le reti di Careddu, Licheri e Murru. Prima vittoria infine per la Pietro Pisu Marmi che con il 2-1 sul Marakalagonis (in rete con Carlini) risucchia proprio i maresi all’ultimo posto. Rinviata a mercoledì la sfida tra i campioni in carica della De Amicis e l’Is Cortes. Jasp Mercato San Benedetto-Orrolese (stasera) e Deximu-Cra Regione Sardegna (domani) sono i posticipi, mentre ha riposato il Serbariu.

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