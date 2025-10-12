VaiOnline
13 ottobre 2025

muppet e medilav avanti assieme 

La seconda giornata Over Libertas Caam è ancora nel segno di Muppet e Medilav: Ghiani e Piras (doppietta) siglano il successo per 3-1 della squadra di Thomas Sasso contro i Kaproni. I viola invece calano il tris su Gli Incisivi con Murgia, Lorusso e un’autorete. Prima vittoria per il Bar Dessì (2-1 sul Settimo 1967), mentre il Barracca Manna ferma sul 2-2 la De Amicis alla quale non basta la doppietta di Lo Giudice. Un doppio Ledda regala la prima vittoria alla Jupiter Betwin (2-0 sulla Toti Lounge Bar). Sorprendente la cinquina con cui l’Aiace abbatte lo Sporting Diddo’s conquistando il primo successo stagionale.

Nei Master finisce a reti bianche il big match del terzo turno tra Kalagonis e Muppet, che salgono a quota sette agganciati dal Deximu corsaro a Uta 3-2 grazie a Cao, Carrus e Pissard. In vetta c’è anche il Santiago, che nell’altra sfida di cartello si impone sulla Stella Rossa Villacidro (4-2). Primi tre punti per la Thermomax La Salle, che con Argiolas e Atzeni supera 2-1 il Settimo 1967. La Fedele Lecis infine si aggiudica 3-1 la sfida con il Flamengo, mentre l’Is Cortes ne fa quattro alla Jasp San Benedetto.

Le regine

Sconfitta a sorpresa per la Fly Divani nel terzo turno degli Ultra: il Brancaleone ottiene il primo successo (3-2) proprio ai danni dei detentori del titolo. La strada è spianata per Calasetta (di misura sui Teddy Boys) e Nivea Karalis (quaterna sul Cagliari 2020). Poker per i Colonial Fruits sugli Amatori Elmas 2024 e della Libertas Barumini sulla BMK La Fenice (tripletta di Atzei e rete di Concu), mentre Sanna, Contu e Muscas siglano il 3-0 della Pgs Audax Frutti d’Oro sull’Albedo. Cra RS Mediterranea/Ulisse-Zuddas Gomme è il posticipo di domani.

Nei Senior si sono disputate tre gare: vincono Deximu (2-1 sul Cra Sardegna), De Amicis (6-1 sull’Orrolese) e Accademia Sulcitana (1-0 sul Serbariu). Stasera i posticipi Gli Incisivi- El Carnicero e Maracalagonis-I Love Pizza Monserrato.

