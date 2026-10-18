Muppet e Cooper più vicine alla vetta 

In attesa del piatto forte di questa sera (il big match in posticipo tra Santiago e Kalagonis) e approfittando del turno di riposo osservato dall’Is Cortes, le inseguitrici accorciano sulle leader dei Master. Manca (su rigore) e Aresti consentono alla Muppet Ferraro Immobiliare di battere il Deximu e di centrare il secondo successo. A sei punti c’è anche la Cooper Band Madeddu S.r.l., che grazie a Foddis e Melis si impone sulla Thermomax (2-0). Si risolleva il Settimo 1967, che venerdì con Pusceddu e Galleli ha superato l’Atletico Uta 1984 (in rete con Pibia) e conquista la prima vittoria (2-1). Con un rotondo 5-0 arriva il riscatto dopo tre giornate anche per i Kaproni: i selargini non hanno fatto sconti alla Jupiter, ancora inchiodata a zero punti.

Va alla Pgs Audax Frutti d’Oro il big match di giornata degli Ultra che ha visto i campioni in carica al cospetto dei vice campioni della Fly Divani Nobel 2.0: decide Branca nel finale. I capoterresi sono tallonati dalla Libertas Barumini (1-0 sul Cagliari 2020) e dal Settimo 1967, che impatta per 1-1 con Gli Incisivi. Primi punti per il Sinnai che con un risultato all’inglese supera il Calasetta. Il tris del Brancaleone sui Colonial Fruits vale il sorpasso proprio ai danni dei neroarancio.

I posticipi sono BMK La Fenice-Zuddas Gomme (stasera) e Albedo-Cra Regione Sardegna/Ulisse (domani), a chiudere il programma di un terzo turno, in cui hanno riposato i Teddy Boys. La Chronos non si ferma più e si impone anche sui campioni in carica De Amicis Flamengo (1-0) confermandosi leader dei Senior. Quaterna della Jasp Mercato San Benedetto sulla Pietro Pisu Marmi, mentre è pari tra Cra Regione Sardegna e Marakalagonis: i cagliaritani agguantano il 2-2 con Musiu e Yousfi, dopo le reti di Piras e Pinna. Rinviata Is Cortes-Serbariu. Questa sera si gioca il posticipo tra Polisportiva Orrolese e Agriturismo Is Scalas, mentre ha riposato il Deximu. ( a. z. )

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