Muppet a punteggio pieno dopo i primi quattro turni 

La quarta giornata degli Over Libertas Caam vede i Muppet a punteggio pieno dopo il successo sulla Jupiter. La vicecapolista Arcade mantiene la scia superando gli Incisivi (1-0) ed è tallonata dai Kaproni, che battono 3-0 il Real Cocciula. Tonfo degli Amatori Capoterra, sconfitti di misura dal Cagliari 2007, e la Medilav ne approfitta per l’aggancio con il netto successo 6-1 sull’Aek.

Un gol di Sedda decide il derby a favore degli ospiti tra Bar Dessì e New Bar Mexico, che mantiene il terzo posto a pari merito con la Termomax La Salle vittoriosa sulla Crescenzi Sport per 3-2. Futura 2000 Villasor e Vision Ottica Genneruxi firmano l’unico pareggio (1-1). La sfida tra Toti Lounge Bar e Pizz’a Manetta Capoterra è stata rinviata al 16 ottobre.

Secondo turno invece nei Master. Il Kalagonis incappa nel primo ko stagionale (2-1 con gli Amatori Capoterra), lasciando la vetta solitaria alla Parafarmacia San Benedetto, vittoriosa per 4-1 contro la Jasp Mercato San Benedetto in attesa del posticipo di stasera tra Deximu e Pol. Orrolese. Fa la voce grossa con un poderoso 7-0 esterno l’Is Cortes sulla Gs Maracalagonis, mentre i detentori della Bottega del Sughero guadagnano il primo punto nel pari per 1-1 con i 4 Mori Samassi. Rinviata la gara tra Atletico Uta 1984 e Cra Regione Sardegna. Ha riposato invece l’Atletico Assemini.

Prima giornata negli Ultra: il Calasetta Turisport difende il titolo cominciando con una cinquina al Cagliari 2020. Vincono anche il Monserrato (per 3-1 sul Barumini) e la CGM Infissi sulla Lewis Room B&B (2-0). Non si è disputata la sfida tra Old Boys e Brancaleone, mentre oggi si giocherà Teddy Boys-Gli Incisivi. Riposa La Fenice.