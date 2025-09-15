VaiOnline
Vallermosa.
16 settembre 2025 alle 01:24

Muoversi per stare bene: Sportcity fa tappa in paese 

Vallermosa, insieme ad altri 200 Comuni italiani, è stata scelta per partecipare alla manifestazione nazionale “Sportcity 2025”, organizzata dal ministero dello Sport. Domenica, nel parco cittadino “Falcone e Borsellino”, sono previste varie iniziative dedicate a benessere, qualità della vita e dell’ambiente, finalizzate alla tutela della salute dei cittadini. Possono aderire persone di tutte le età, per ogni categoria verranno predisposti dei programmi sportivi appositi. Il raduno dei partecipanti è previsto per le 8,30 dopo le formalità di rito, partirà la “Camminata della salute” per le vie del paese. Alle 10,30, si svolgerà l’esibizione “Functional training” e alle 11,30 si terranno diverse attività sportive. Alle 13 pranzo sociale al sacco; alle 15 si riprende con le varie attività sportive.

«Siamo felici per la nostra prima partecipazione a questa iniziativa», dichiara l’assessore allo Sport, Daniele Cabriolu.

In caso di pioggia la manifestazione si terrà nella palestra comunale.

