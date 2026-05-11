Muore una bimba di due giorni 

Un dramma indicibile. La morte della bambina di appena due giorni ha sconvolto tutta la comunità di Sedilo che ora si stringe ai genitori della piccola. Amelia Melosu è deceduta ieri mattina al Policlinico di Cagliari a causa presumibilmente di una malattia genetica che purtroppo non le ha lasciato scampo.

La tragedia

La piccola era nata sabato al San Martino di Oristano. Parto regolare e inizialmente tutto sembrava essere andato per il meglio fino a domenica mattina quando ci sono state le prime avvisaglie di qualcosa che non andava bene. La bimba ha accusato dei problemi che nel giro di poco sono sembrati molto gravi tanto che i medici del San Martino, senza perdere nemmeno un minuto, l’hanno subito trasferita a Cagliari. Qui la situazione si è aggravata e ieri mattina era già stato organizzato il trasferimento in un centro neonatale specializzato di Roma, era pronto pure l’aereo militare ma quel volo non è mai decollato. La bambina è deceduta, stroncata da una rara e aggressiva malattia genetica. Secondo quanto emerso non sarà effettuata l’autopsia sul corpicino della piccola Amelia.

La commozione

Il paese è sotto choc per la morte di Amelia, tantissimi i messaggi di vicinanza ai genitori Francesco e Sara. Non è stata ancora fissata la data dei funerali che si svolgeranno in forma strettamente privata, secondo quanto chiesto dalla famiglia. «Interpretando il comune sentimento, la parrocchia di San Giovanni Battista si stringe nell’abbraccio che vuole essere conforto e preghiera per la famiglia Melosu e tutti i loro parenti» ha scritto don Maurizio Demartis sulla pagina Facebook della parrocchia.

Sono stati annullati tutti i festeggiamenti civili in programma per la festa in onore di Sant’Isidoro mentre venerdì sono confermate la messa e la processione, che come da tradizione dovrebbe coincidere con la prima uscita delle tre pandele dell’Ardia. Non è ancora chiaro se, questa volta vista la circostanza, parteciperanno a cavallo.

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