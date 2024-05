Muore un centauro austriaco 

Con un gruppo di amici Andreas Schmittner stava viaggiando verso nord, in un pomeriggio che doveva essere di puro svago sull’amata Ktm. Intorno alle 14 di ieri percorreva la statale 125 quando, all’altezza del bar Babbai, la sua moto è piombata sulla parte anteriore di un fuoristrada, condotto da un uomo di Urzulei, che procedeva in senso opposto. Impatto violento e fatale per il centauro austriaco di 54 anni. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, inutili i tentativi di salvargli la vita messi in pratica dal personale del 118. Dalla centrale operativa era stato fatto sollevare in volo anche Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus di base a Elmas che è atterrato in uno spiazzo antistante il tratto in cui è accaduto l’incidente. Il centauro ha cessato di vivere tra le braccia dei soccorritori e davanti agli occhi di decine di motociclisti, attoniti. Illeso il conducente del fuoristrada. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Lanusei, coordinati dall’ispettore Fausto Loddo, che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei. Traffico interrotto per alcune ore. (ro. se.)

