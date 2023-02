Muore travolto dalla motozappa 

Sarebbe dovuto essere uno dei tanti pomeriggi di lavoro nell’orto dietro casa ma si è trasformato in una tragedia. Sisinnio Manchia, 69anni di San Teodoro, è morto schiacciato tra il moto coltivatore e un piccolo albero di limoni che si trova nel suo terreno, proprio dietro la casa dove viveva con la moglie. È stata proprio lei a trovare il marito ormai privo di vita e a chiamare i soccorsi. L’incidente è avvenuto nella borgata di La Suaredda poco dopo le 15.30 di ieri, quando la centrale operativa del 118 di Sassari è stata allertata per un presunto malore a bordo di un mezzo agricolo. Immediatamente è stata allertata la sede della Croce Bianca di San Teodoro ma quando, dieci minuti dopo, i soccorritori sono giunti sul posto, hanno subito capito che si era trattato di un terribile incidente. La scena che si sono trovati di fronte non ha lasciato spazio ai dubbi e i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, pare che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo agricolo dopo aver inserito la retro marcia. Il moto coltivatore, di proprietà del pensionato teodorino, non era di ultima generazione e pertanto privo di un sistema di blocco d’arresto del motore.

Paese in lutto

La morte di Sisinnio Manchia, noto Sinuccio, ha suscitato molto dolore e nelle ore successive alla tragedia sul luogo dell’incidente sono accorse numerose persone, parenti, amici di famiglia e vicini di casa della frazione di La Suaredda. Era un geometra molto conosciuto e stimato in paese e ricordato anche per i suoi trascorsi politici. Nella metà degli anni Ottanta Manchia era stato infatti sindaco di San Teodoro e oggi nel centro costiero si piange per una tragedia che non colpisce solo una famiglia, ma un'intera comunità. Addolorata la sindaca Rita Deretta. «Sinuccio è stato un nostro sindaco, ha rivestito un ruolo molto importante per questa comunità ed era una persona onesta e stimata e quello che gli è successo rappresenta una tragedia importante per tutti noi». «Ho avuto a che fare con lui anche due anni fa poco prima dell’inizio del mio mandato – prosegue la prima cittadina – e abbiamo avuto un incontro molto piacevole dove mi ha parlato della sua storia di amministratore e di una San Teodoro che era agli inizi del suo sviluppo economico e turistico. La sua morte mi addolora personalmente e come Amministrazione siamo vicini alla famiglia a nome di tutta la comunità». Ieri sera la salma è stata restituita alla famiglia e i funerali avranno luogo oggi pomeriggio alle 16 a San Teodoro.