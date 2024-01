Muore travolto dai rami di eucalipto 

Dramma ieri mattina nelle campagne di San Giovanni Suergiu: un pensionato è morto travolto dai tronchi di un grosso albero sotto il quale stava lavorando.

L’allarme

L’incidente è avvenuto intorno alle 11: Antonio Serra sessantacinquenne originario di Sant’Antioco, ma da anni residente in località su Barraconi tra San Giovanni Suergiu e Matzaccara, è stato trovato dai familiari sotto alcuni rami della pianta di eucalipto, a ridosso della sua abitazione. Lo avrebbero travolto mentre la stava potando. Immediata la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono arrivati il personale del 118 dell’Asvoc di Carbonia e la medicalizzata dall’ospedale Sirai. Purtroppo, al loro arrivo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Non è da escludere che l’uomo possa essere stato vittima di un malore, mentre con la motosega stava tagliando il grosso tronco, che poi gli è finito addosso. Vista la gravità dell’accaduto dalla centrale operativa sono stati chiamati sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, il personale dell’Areus con l’elisoccorso partito dalla base di Elmas e i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu.

La vittima

Serra, dopo un periodo di lavoro in Germania, era tornato in Sardegna dove aveva avviato un’attività di pollicoltura proprio nei terreni in cui ha perso la vita. La scorsa estate aveva subito ingenti danni durante il grosso incendio del 6 agosto: aveva perso anche una barca che si trovava parcheggiata nel terreno oltre ad altre attrezzature da pesca che utilizzava come passatempo. L’uomo, che lascia la moglie e una figlia, era molto conosciuto nella zona, anche per la sua passata attività, come racconta Paolo Quartu, che possiede alcuni terreni non distanti dalla zona in cui è avvenuta la tragedia: «Ci conoscevamo da anni, ero nel mio terreno quando ho visto l’elicottero atterrare nei pressi del terreno della famiglia Serra. Mi sono subito preoccupato, poco dopo ho saputo della tragedia, era una bravissima persona, e un grande lavoratore, mi dispiace tantissimo». La salma è stata subito affidata ai familiari e i funerali si svolgeranno oggi, alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a San Giovanni Suergiu. È una tragedia enorme – dice la sindaca Elvira Usai – increduli partecipiamo al dolore della perdita di Antonio».

