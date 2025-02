Muore travolto da un albero 

Dramma nelle campagne di Iglesias: un allevatore è morto travolto da un albero mentre lavorava nel suo terreno alla periferia della città.

La vittima

Si chiamava Giancarlo Siddi e aveva settantaquattro anni: una vita dedicata al lavoro che si è conclusa nel modo più tragico. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, nei campi davanti alla via Adige, nella località Nuraponti, dove l’allevatore ha sempre vissuto e lavorato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Siddi, a bordo del suo trattore, si trovava nel suo podere intento a sradicare un alto eucalipto, ma qualcosa è andato storto. Pare che l’albero si sia improvvisamente abbattuto sul mezzo agricolo, travolgendo e ferendo gravemente il povero allevatore. Alcune persone che si trovavano sul posto hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il terreno dell’allevatore è molto semplice da raggiungere perché si trova poco lontano dalla strada provinciale 85. I soccorritori sono arrivati in breve tempo con l’ambulanza medicalizzata del 118, raggiunta poco dopo dall’elicottero di Areus, decollato dalla base di Cagliari. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

In elicottero

Ai soccorritori la situazione è apparsa grave fin da subito, perciò, dopo le prime cure effettuate dagli operatori sanitari, è stato deciso di trasferirlo subito con l’elicottero nell’ospedale Brotzu, di Cagliari. Purtroppo il tentativo di salvargli la vita è risultato vano: le ferite erano troppo gravi e Giancarlo Siddi è morto all’arrivo in ospedale. La notizia del suo decesso ha suscitato un grande sconforto tra le tante persone che lo conoscevano, e che fino all’ultimo hanno sperato che si riprendesse. Il settantaquattrenne era noto e stimato tra i numerosi operatori del settore agricolo del territorio. «Una brava persona e un gran lavoratore», dicono in tanti, ricordandolo. Giancarlo Siddi, che viveva con un altro fratello, ha trascorso la sua vita nelle campagne di Nuraponti, dove da sempre si occupava dell’allevamento di ovini e dell’azienda agricola di famiglia, e dove per fatalità ieri mattina si è consumata la tragedia.

RIPRODUZIONE RISERVATA