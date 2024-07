Muore travolta da un vigile ubriaco 

Napoli. Lucia Passariello, 27 anni, è morta ieri mattina mentre passeggiava in via Croce San Nicola a Camposano con le sue nipotine di 7 e 10 anni, investita da un vigile urbano di un anno più giovane di lei. La donna è stata travolta da dietro e sbalzata in un terreno, oltre un muro alto un metro e mezzo, mentre le bambine sono rimaste illese. I carabinieri hanno accertato che il tasso alcolemico del vigile, che era al volante di una Suzuki Splash, era di 1,7 grammi per litro, oltre il triplo di quello consentito per gli automobilisti.

Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco Franco Barbato: in strada, ha spiegato, c’erano i parenti della donna, «giustamente arrabbiati, si è creata una folla che era tanto tanto arrabbiata con l’investitore. Si è rischiato il peggio ma per fortuna lo hanno subito portato via». Il vigile urbano è stato sospeso dal servizio dal Comune di Portici, dove è assunto, e ora è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

