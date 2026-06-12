VaiOnline
Ploaghe.
13 giugno 2026 alle 00:22

Muore travolta da un suv 

Il conducente, 85 anni, avrebbe perso il controllo dell’auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Investita e schiacciata dall’auto condotta da un 85enne. È morta così Antonella Serusi, ieri in corso Giovanni Spano a Ploaghe, poco prima delle 18. La 50enne è stata travolta e uccisa mentre camminava, questa la prima ipotesi, a lato della via. Colpito anche lo zio, l'81enne Pietro Masala, sbalzato dall’urto contro un muro. L'uomo, a sua volta, ha riportato gravi ferite. La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sassari, che si stanno occupando delle indagini, ma pare probabile che la signora fosse appena uscita con lo zio dalla farmacia presente sulla via principale del paese.

La dinamica

Le prime informazioni avevano riferito che l’anziano, alla guida di un suv di colore scuro, avrebbe fatto retromarcia colpendo i due mentre attraversavano la via. Versione che però è cambiata con gli accertamenti successivi raccontando un’altra possibile verità. Sembrerebbe infatti che l’uomo si trovasse sul lato destro della strada, molto stretta peraltro, e che, per cause in corso di verifica, abbia all’improvviso perso il controllo del mezzo girando sulla parte opposta. Il pesante mezzo avrebbe preso in pieno prima le fioriere, collocate davanti all’attività commerciale, per poi investire Serusi e l’altro uomo. Il tutto nel giro di pochi secondi, all’improvviso, e senza lasciare purtroppo alla vittima il tempo di poter reagire e scansarsi. Il personale del 118 è subito accorso sul posto, scoprendo una situazione disperata e provando a lungo a rianimare la 50enne. I tentativi però non hanno avuto successo, vista la gravità delle lesioni subite e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gravi anche le condizioni di Masala, subito stabilizzato sulla barella e che, apparso in un primo momento vigile ai soccorritori, è stato condotto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Increduli e sotto shock i testimoni, così come tutto il paese. «Siamo tramortiti - riferisce Gianmario Busellu, il sindaco del paese, eletto poco meno di una settimana fa - È un momento tragico per tutta la nostra comunità». Antonella Serusi gestiva, fino a qualche tempo fa, un negozio di abbigliamento proprio in corso Spano. La donna, sposata, lascia due figlie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Trump esulta e sferza: «Europa irrilevante»

Attacco anche al G7 alla vigilia del vertice  Tajani ribatte: non era una guerra nostra 
L’intervista

Caos cantieri sulla 195 «Intervento necessario, non ci saranno ritardi»

Campione, numero uno di Anas nell’Isola replica alle furiose proteste di questi giorni 
Mariangela Lampis
Denuncia presentata dall’associazione Bardiania de sa Nurra pro sa Sardinnia e inviata anche a Meloni e Todde

Pale e pannelli nei siti Unesco: c’è un esposto

Sotto accusa 27 progetti in tutta l’Isola: «I magistrati accertino le eventuali illiceità» 
Alessandra Carta
gli incontri

Il centrodestra sardo cala gli assi

FI al congresso, FdI discute di sanità: parata di ministri a Cagliari 
La polemica

I vannacciani: «Meloni ci attacca? Grazie»

Oggi e domani la kermesse di Futuro nazionale. Assenti i big del centrodestra 
Garlasco

Stasi verso l’uscita dal carcere

Sì all’affidamento ai servizi sociali, via libera dalla Procura generale 
L’incidente

In due sul monopattino, muore un 18enne

Erano senza casco: fatale per il giovane passeggero lo scontro con un’auto 