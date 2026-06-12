Muore travolta da un suv 

Investita e schiacciata dall’auto condotta da un 85enne. È morta così Antonella Serusi, ieri in corso Giovanni Spano a Ploaghe, poco prima delle 18. La 50enne è stata travolta e uccisa mentre camminava, questa la prima ipotesi, a lato della via. Colpito anche lo zio, l'81enne Pietro Masala, sbalzato dall’urto contro un muro. L'uomo, a sua volta, ha riportato gravi ferite. La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sassari, che si stanno occupando delle indagini, ma pare probabile che la signora fosse appena uscita con lo zio dalla farmacia presente sulla via principale del paese.

La dinamica

Le prime informazioni avevano riferito che l’anziano, alla guida di un suv di colore scuro, avrebbe fatto retromarcia colpendo i due mentre attraversavano la via. Versione che però è cambiata con gli accertamenti successivi raccontando un’altra possibile verità. Sembrerebbe infatti che l’uomo si trovasse sul lato destro della strada, molto stretta peraltro, e che, per cause in corso di verifica, abbia all’improvviso perso il controllo del mezzo girando sulla parte opposta. Il pesante mezzo avrebbe preso in pieno prima le fioriere, collocate davanti all’attività commerciale, per poi investire Serusi e l’altro uomo. Il tutto nel giro di pochi secondi, all’improvviso, e senza lasciare purtroppo alla vittima il tempo di poter reagire e scansarsi. Il personale del 118 è subito accorso sul posto, scoprendo una situazione disperata e provando a lungo a rianimare la 50enne. I tentativi però non hanno avuto successo, vista la gravità delle lesioni subite e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gravi anche le condizioni di Masala, subito stabilizzato sulla barella e che, apparso in un primo momento vigile ai soccorritori, è stato condotto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Increduli e sotto shock i testimoni, così come tutto il paese. «Siamo tramortiti - riferisce Gianmario Busellu, il sindaco del paese, eletto poco meno di una settimana fa - È un momento tragico per tutta la nostra comunità». Antonella Serusi gestiva, fino a qualche tempo fa, un negozio di abbigliamento proprio in corso Spano. La donna, sposata, lascia due figlie.

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