Muore sullo scooter travolto da un’auto 

Lo aspettavano a Pula, al diving center dove era di casa, per una immersione sub. Antonio Nonnis, 64 anni di Cagliari, residente a Decimomannu, è morto in un incidente mortale ieri poco dopo le 7 sulla Provinciale 92 ad Assemini, a poca distanza dell’Antica Casa Marini, a Macchiareddu. Nonnis viaggiava in sella al suo scooter (un Suzuki Burgman) nella strada delle Saline. Una donna di Assemini, Maria Valentina Cruceri, 30 anni, a bordo della sua Opel Corsa, ha perso il controllo dell’utilitaria e ha invaso la corsia opposta. L’impatto con lo scooter è stato violentissimo, Antonio Nonnis, che gli amici e i familiari chiamavano Antonello, è morto praticamente sul colpo. La donna, trasportata all’ospedale Brotzu per le lievi ferite (trauma toracico) e subito dimessa, verrà iscritta probabilmente già stamane nel registro degli indagati per omicidio stradale.

I rilievi

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118 (una medicalizzata di Cagliari e l’ambulanza infermieristica “India” di Uta) immediatamente allertati da altri automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena. A occuparsi dei rilievi dell’incidente i carabinieri della radiomobile di Cagliari, supportati da una pattuglia del corpo di Polizia locale di Assemini che ha gestito la viabilità: la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e riaperta solo al termine degli accertamenti tecnici.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria per consentire ulteriori indagini. La salma, invece, è stata consegnata ai familiari e trasportata nella camera mortuaria del cimitero di San Michele a Cagliari a seguito dell’autorizzazione del magistrato.

Sul web ieri in tanti hanno espresso la loro indignazione per la pericolosità della Provinciale. «In quel punto sono successi svariati sinistri: compiremo presto azioni per migliorarne la sicurezza tra cui l’installazione della segnalazione di curva», ha dichiarato il sindaco di Assemini Mario Puddu..

La vittima

Antonio Nonnis abitava ormai da una trentina d’anni in via Friuli a Decimomannu. Sotto shock i familiari giunti nella casa di Nonnis. Struggente il ricordo di un vicino di casa, Luca Amatore, 43 anni: «Sabato sera abbiamo cenato insieme, una serata durante la quale abbiamo riso, suonato la chitarra e parlato dei nostri lavori. Era un uomo rispettoso, di grande cultura e molto riservato. Scrittore, musicista e istruttore subacqueo per passione e per lavoro, amava il mare più di ogni altra cosa, forse perché in lui trovava l’unico elemento che in natura potesse eguagliare la sua profondità d’animo».

Le passioni

Nonnis stava lavorando da tempo alla stesura del terzo volume della collana “La variante albina”, il cui primo fu pubblicato nel 2017 (“L’aratura del campo”), poi “La semina”, pubblicato nel 2023.

Profondo cordoglio Anche al Fralomar diving center, dove ieri aspettavano Antonello pr l’immersione annullata quando è arrivata ala notizia del tragico incidente stradale. «Era un grande sub, ha lavorato a lungo con noi», dicono, « e aveva un sito internet con altri appassionati di squali. Davvero un amico indimenticabile».

