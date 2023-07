Muore sull’Himalaya azzurra dell’arrampicata  

Zanskar. È morta sull’Himalaya, precipitando per 150 metri, Elisabeth Lardschneider, una promessa dell’arrampicata sportiva azzurra. La 20enne si trovava con altri climber nella zona della valle dello Zanskar, in India, per un viaggio di trekking e scalate. Elisabeth lascia i genitori e tre fratelli. Il gruppo di giovani altoatesini, legati dalla passione la montagna, erano partiti ai primi di luglio. In queste settimane hanno esplorato varie zone del Ladakh nel nord dell’India, scegliendo le pareti, alcune delle quali inviolate, da scalare. Si tratta di un territorio molto isolato con paesaggi di rara bellezza. Elisabeth, nonostante la giovane età, aveva effettuato un viaggio simile già nel 2022 nel Kirghizistan.

«Viaggiare e scalare erano le sue passioni», raccontano gli amici. Lardschneider è nata ad Ortisei, in val Gardena, in una famiglia molto legata alla montagna. Già da ragazzina si è fatta notare nelle competizioni di arrampicata sportiva. Elisabeth è stata addirittura chiamata nella nazionale giovanile italiana. Che la montagna avrebbe fatto parte non solo della sua vita privata, ma anche professionale, era molto probabile, anche se non aveva ancora preso una decisione definitiva.

