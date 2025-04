Muore sul monopattino a 17 anni 

MILANO. Era sulla banchina con i genitori e alcuni parenti e amici in attesa del treno per rientrare a casa. Si è allontanata col monopattino e, non si sa come, è finita sui binari senza riuscire a risalire. È morta così, travolta dal regionale 25081 di Trenord, che collega Chiasso a Milano, una ragazza originaria delle Filippine che a luglio sarebbe diventata maggiorenne.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di venerdì, sotto gli occhi di mamma e papà, degli zii e di alcuni amici di famiglia, alla stazione milanese Greco-Pirelli, dove sono in corso lavori di riqualificazione e di realizzazione di un nuovo sottopasso. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica. Allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia ferroviaria. Inutili i soccorsi e la disperata corsa in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza: la 17enne non è riuscita a sopravvivere all'incidente per le ferite riportate a causa dell'impatto con la motrice.

L’inchiesta

Le indagini per ricostruire la dinamica sono coordinate dalla Procura e affidate alla Polfer: è possibile che venga aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, atto necessario anche in vista dell'autopsia. Intanto gli agenti hanno già ascoltato alcuni testimoni. Innanzitutto il macchinista che, come ha raccontato, mentre stava entrando in stazione, ha visto la sagoma di una persona e ha subito azionato il freno di emergenza senza però riuscire a fermare il convoglio. E poi la madre e il padre della ragazzina e qualche altra persona che hanno descritto la terribile scena. Uno dei nodi da sciogliere è se la giovane vittima, mentre stava guidando il monopattino verso un'area di cantiere, stesse ascoltando la musica con le cuffiette o fosse al telefono. Inoltre va appurato come sia scivolata sulle rotaie, dove per altro sono stati ritrovati anche lo stesso cellulare e un caschetto.

