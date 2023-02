Muore sul lavoro, sciopero nei porti 

Civitavecchia. Sono state tre le morti sul lavoro nelle scorse 48 ore. L’ultima è quella di Alberto Motta, 29 anni, schiacciato da un mezzo per il trasporto container su una banchina nelle primissime ore di ieri. Motta lavorava per la società che gestisce il terminal container. La Procura ha affidato gli accertamenti alla polizia marittima. L’incidente è arrivato a meno di 24 ore dalla morte di Paolo Borselli, operaio 58enne, caduto in mare nel porto di Trieste mentre guidava in retromarcia un muletto. Giovedì i portuali triestini hanno organizzato una protesta al varco 4 e ieri Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero di 24 ore in tutti i porti in segno di lutto. La prima morte è quella di un capo officina del trasporto pubblico locale di Savona, il 53enne Stefano Macciò, schiacciato mentre staccava un bus da un carro attrezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA