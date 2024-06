Muore sul lavoro a diciotto anni 

Lodi. Diciott'anni compiuti da poco e una passione: l'agricoltura. Che l’ha tradito ieri mattina, in pochi secondi. È morto di lavoro a Brembio, nel Lodigiano, Pierpaolo Bodini, travolto da una macchina agricola seminatrice posta su un trattore. Il ragazzo stava pulendo il mezzo mentre era sdraiato per terra ed è stato schiacciato. Sotto shock un suo collega ventenne, che lo ha visto morire e ha avuto un malore.

Vittima giovanissima

Bodini si era affacciato al mondo del lavoro solo da dieci mesi, dopo aver studiato nell'ambito agricolo, mai pensando che proprio quello che sognava di fare gli avrebbe tolto la vita. Era arrivato qualche minuto prima per iniziare una giornata di impegno in un campo del paesino di campagna in cui l'agricoltura regna sovrana. Non stava con l'orologio alla mano Pier, come lo chiamavano gli amici. Arrivava in anticipo e poco importava quando si finiva, sempre sorridente. «Il figlio che tutti vorrebbero avere», commentano gli abitanti del borgo della tragedia.

Il dolore dei familiari

La sua famiglia è arrivata subito e si è chiusa nel dolore. Quando sono arrivati i rappresentanti della Cgil con lo striscione della loro sigla in mano, la madre ha urlato: «Via tutti! Portate via lo striscione perché mio figlio amava quel lavoro, era la passione. È morto facendo esattamente quello che ha sempre desiderato». Dunque, niente polemiche: è stato un incidente imprevedibile.

Inchiesta-lampo

La Procura non ha disposto l'autopsia sul cadavere, restituito subito alla famiglia. Ma il macchinario è sotto sequestro: già oggi gli accertamenti tecnici per capire come mai si sia staccata l'ala destra, travolgendo il lavoratore. È arrivata anche la sindaca di Brembio, Oriana Ghidotti, che proclamerà una giornata di lutto cittadino: «Non so davvero cosa pensare», ha aggiunto, «era la sua passione più forte».

Il precedente

Mentre sindacalisti e politici insistono su maggiori controlli in agricoltura, dove si maneggiano grandi mezzi ed è da verificare l'impiego di sostanze chimiche, Alessandro Cerioli, segretario provinciale Fai-Cisl, mette l'accento su un dato da brividi: «È il secondo infortunio mortale nel Lodigiano nel giro di un mese. Da anni non avveniva. La ripresa economica», ha aggiunto, «è molto lanciata, ma passa sopra la testa della sicurezza. I controlli devono essere ripristinati».

